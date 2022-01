lundi 31 janvier 2022 • 583 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La cérémonie de levée de corps des deux militaires Sénégalais de la Micega décédés en Gambie s’est déroulée, aujourd’hui, 31 janvier 2022 à l’hôpital militaire de Ouakam. Ce, en présence du ministre des Forces armées Me Sidiki Kaba, en compagnie des forces militaires et paramilitaires et l’ensemble des familles éplorées.

En l’honneur des deux militaires Sénégalais décédés en Gambie dans le cadre de la mission de la communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest en Gambie (MICEGA), la cérémonie de levée du corps a été empreinte d'émotion. Familles, amis, collègues, tous étaient présents pour accompagner ces vaillants soldats jusqu’à leurs dernières demeures. Tous étaient inconsolables.

Émanant du bataillon d’infanterie, les deux soldats de l’armée sénégalaise ont servi la nation avec courage et honneur, selon les militaires présents. Ils étaient serviables, leurs qualités et l’amour du métier étaient donc les plus distingués par leurs supérieurs hiérarchiques.

Comme l’avait indiqué le communiqué de la Dirpa, les deux militaires sénégalais sont morts, lors de l’accrochage survenu en début de matinée et faisant suite à une opération de sécurisation de la zone. Et malheureusement, ils ont succombé à leurs blessures après leur évacuation à l’hôpital.

Les deux soldats vont reposer dans leurs localités natales Kédougou et Fatick.

Après la cérémonie d’adieu des militaires décédés, le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, a terminé par une visite des personnes blessés lors de l’attaque entre militaires et éléments supposés appartenir au Mouvement des forces démocratiques de Casamance, survenue ce lundi 24 janvier 2022.