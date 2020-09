mardi 8 septembre 2020, par Youssouf SANE

iGFM - (Dakar) L’Armp utorité de régulation des marchés publiques (Armp) a cassé le marché d’achat de véhicule de près d’un milliard de la Direction générale de la Police nationale. Celle-ci a ignoré l’offre la moins-disante et ses explications n’ont pas convaincu.

L’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) a tout simplement annulé l’attribution provisoire du marché d'achat de véhicules d’un montant de 750 millions de francs Cfa. En effet, la Direction générale de la police nationale avait confié le lot 2 dudit marché à la sénégalaise de l’automobile.

Mais, EMG Auto a déposé un recours auprès du Comité de règlement des différends. Elle a estimé que son offre a été, de loin, la moins disante. Elle a proposé la fourniture des véhicules à 659 millions de francs Cfa, alors que l’attributaire du marché avait soumissionné pour 745 millions de francs Cfa. Soit un écart grand de 86 millions de francs Cfa.

Les limiers reprochent à Emg d'avoir fourni des copies d'avenants dont les montants, respectivement de 62 250 000 F Cfa et de 15 800 000 F Cfa, «ne permettant pas de satisfaire au crédit relatif à l’exigence de deux marchés similaires d'un montant de 350 000 000 F Cfa exigée dans le Dossier d’appel d’offres». C'est pourquoi, elle envoyé une demande de complément d'informations à Emg.

Cette dernière affirme avoir répondu à cette demande de complément de dossier en lui faisant parvenir le marché signé avec la Gendarmerie nationale d’un montant global de 2 051 250 000 de frans Cfa, dont une partie à hauteur de 380 000 000 francs Cfa, concerne des berlines, de même que les contrats de base des marchés de 2015, signés avec la Dmta.

Et c’est pourquoi, dit-elle, avoir été «surprise d'apprendre que la principale reproche qui lui est faite par l'autorité, est que les marchés F2653 / 15 et F4560 / 17 de montant respectif de 62 250 000 F Cfa et de 15 800 Op0 F Cfa ne satisfont pas au critère relatif à l’exécution de marchés similaires d’une valeur de 350 000 000 F Cfa.»

L’Armp, dans sa décision finale, a purement et simplement ordonné l’annulation de l’attribution provisoire du marché. Elle estime que le rejet de ‘offre de Emg n’est pas justifié.

