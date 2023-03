mercredi 8 mars 2023 • 184 lectures • 0 commentaires

People 28 mins Taille

iGFM – (Dakar) C’est l’équipe de production de Even prod qui donne l’information. L'artiste comédien Ibrahima Bassène n'est plus.

Le monde de la culture est en deuil. Ibrahima Bassène n'est plus. L’Imam Mbissane, comme on l'appellait affectueusement, a incarné des rôles dans plusieurs séries. Il a joué dans "Mœurs" de Evenprod et dans "Salma" du groupe invictus Mediagroup. Dans la série "Salma", il a interprété le rôle de Tiecoro.



Ibrahima Bessane était un artiste d'un talent exceptionnel et d'une humanité encore plus grande. Il a été un conseiller pour les jeunes acteurs et un soutien indéfectible pour l’équipe d’invictus. iGFM présente ses condoléances à sa famille et à tous ceux qui l’ont côtoyé.