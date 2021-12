dimanche 19 décembre 2021 • 43 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Pour la deuxième fois, l'ASC Grand Yoff compte organiser une journée de don de sang et consultation gratuite les 25 et 26 décembre 2021, au sein de leur quartier. L'annonce a été faite, ce dimanche.

Ayant pour vocation la réalisation et la gestion à caractère sportif, culturel, social et éducatif. À ce titre, l'ASC Grand Yoff compte organiser sa deuxième édition du week-end médical. Il y aura du don de sang et de la consultation gratuite, les 25 et 26 décembre 2021, dans leur quartier plus précisément à l'école située près de la Mosquée de la localité. L'objectif est d'apporter son soutien à la population de Grand Yoff. Sur ce, l'Association appelle les habitants de Grand Yoff à aller se faire consulter gratuitement. Après consultation, il y aura un don de médicaments nécessaires. L'ASC Grand Yoff a par ailleurs indiqué qu'elle a déjà eu l'aval du Ministre de la Santé et de l'Action Sociale. A noter que la journée de don de sang aura lieu le samedi 25 décembre et celle de consultation gratuite le dimanche 26.

