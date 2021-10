mercredi 13 octobre 2021 • 73 lectures • 0 commentaires

Normalement, ce sont 165 députés qui doivent siéger à l’Assemblée nationale. Mais, ce nombre n'est, aujourd'hui, pas atteint, du fait d'évènements malheureux. En effet, durant cette présente législature, 6 députés ont été rappelés à Dieu. Mais, un siège peine à être pourvu du fait d'un vide juridique.

Le département de Goudomp, semble avoir été le plus touchés. En effet, suite au rappel à Dieu de Malamine Gomis, il sera remplacé par Abdoulaye Bosco Sadio qui lui aussi, n’est plus. Ce dernier a été suppléé par Mariama Ndiaye, rappelle les Echos.



Mais, celle-ci a aussi perdu la vie le premier octobre dernier. Conséquence de ces disparitions: le département de Goudomp se retrouve sans suppléant pour remplacer Mariama Ndiaye, induque le Journal.



Dans ce genre de situation, le code électoral dans son article L 150 prévoit une élection partielle dans ladite localité. Mais, le problème cette fois-ci, c'est qu'au-delà de l'épuisement de la liste des suppléants, le délai ne permet pas d'organiser une telle élection.



En effet, dans le même article du code électoral, il est-stipulé qu'il n'est pas possible d'organiser cette élection partielle dès que l'on entre dans les 12 derniers mois précédant la fin de la législature en question.



Les élections législatives devraient avoir lieu, sauf report, d'ici neuf mois. Ainsi donc, l'Assemblée nationale passe de 165 à 164 représentants du peuple. Le département est, alors sérieusement lésé.