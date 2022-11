vendredi 4 novembre 2022 • 340 lectures • 1 commentaires

Actualité 2 heures Taille

Arrêtés hier jeudi, alors que leur client était auditionné par le doyen des Juges, les gardes du corps de Ousmane Sonko n’ont pas été entendus ce vendredi. Leur audition a été renvoyée à lundi prochain.

L’audition des 5 gardes du corps de Ousmane Sonko est renvoyée jusqu’à lundi prochain. La raison évoquée est que les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Saly entendent, pour le moment, les témoins, selon la Rfm. Aux dernières nouvelles, deux des accusateurs ont été déjà auditionnés.



Pour rappel, aussitôt son audition terminée, Ousmane Sonko avait déclaré : «La gendarmerie de Macky Sall et Moussa Fall a attendu que je sois dans le bureau du Doyen des juges avec mes avocats pour kidnapper tous les éléments de ma sécurité et les conduire à Mbour, me laissant sans protection. Cette énième forfaiture ne passera pas." Ce vendredi aussi, durant sa conférence de presse, il a évoqué la question.