mercredi 25 janvier 2023

Malick Gackou, qui a fait face à la presse hier mardi, a réitéré sa volonté d’être candidat pour la présidentielle de 2024. Il en a profité pour lancer un avertissement à Macky Sall, sur la question de la candidature.

«Il n’y aura jamais au Sénégal un troisième mandat. Il n’y aura pas non plus de troisième candidature», a craché Malick Gackou, hier, face à la presse.



«Si Macky Sall force la porte nous allons l’expulser du pays, puisque c’est le peuple qui est souverain et on ne peut pas défier le peuple. Macky Sall est à conjuguer au passé», enchaine-t-il.



Pour le leader du Grand parti (Gp), c’est Macky Sall qui entrave le bon fonctionnement de la Justice, qui exacerbe la crise des libertés, qui menace la démocratie au Sénégal.