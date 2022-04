mardi 12 avril 2022 • 1077 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) L'Association égyptienne de football (EFA) a annoncé la nomination d'Ehab Galal en tant que nouvel entraîneur des Pharaons après le départ de Carlos Queiroz, renseigne KingFut.

Il y a quelques jours à peine, l'EFA a annoncé la résiliation du contrat de Carlos Queiroz en tant que manager de l'équipe nationale égyptienne après avoir échoué à parvenir à un accord.



Au cours des sept derniers mois, les Portugais avaient mené les Pharaons en demi-finale de la Coupe arabe, avant de perdre la finale de la CAN aux tirs au but face au Sénégal, quelques semaines seulement avant de répéter le même scénario lors du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde.



Au total, Queiroz a remporté 13 matchs avec l'équipe nationale, a fait match nul en deux et a subi cinq défaites, dont deux en Coupe arabe.



Alors que les deux parties souhaitaient renouveler le contrat existant, elles n'étaient pas d'accord sur la durée de celui-ci, ce qui a conduit au départ du célèbre entraîneur portugais.



Après l'annonce de la nouvelle, plusieurs noms sont apparus comme candidats au poste, notamment Ehab Galal, Hossam Hassan, Ali Maher, Vahid Halilhodžić, l'ancien entraîneur Hector Cuper et même la légende de la direction Hassan Shehata.



Cependant, comme l'EFA a confirmé qu'elle ne considérerait que les Égyptiens pour le rôle, la liste a été réduite à Hossam Hassan et Ehab Galal.



Et c'est Galal qui a été choisi par l'EFA, après avoir été si près de reprendre le poste en 2019 après le départ de Javier Aguirre, avant qu'il ne soit confié à Hossam El-Badry.



Galal quittera désormais son poste de manager du Pyramids FC, qu'il a repris en septembre dernier après un court passage chez Ismaily.



Cette saison, Pyramids a remporté 16 matchs, en a fait quatre nuls et en a perdu trois sur 23 au total entre la Premier League égyptienne et la Coupe de la Confédération de la CAF.



Galal a également eu un passage infructueux avec Zamalek en 2018; cependant, son temps le plus notable est venu avec Misr El-Makkasa entre 2014 et 2017.



L'homme de 54 ans répertorie également Al Masry, ENPPI, Telephonaat Beni Suef, Kafr El-Sheikh. El-Hammam, Kahraba Ismailia, et le côté libyen Al Ahli parmi ses anciens employeurs.



Malgré sa longue carrière de manager, Galal n'a jamais réussi à remporter un trophée, une deuxième place en championnat avec Misr El-Makkasa en 2017 étant sa plus grande réussite.



Galal devient également le 17e Égyptien à diriger les Pharaons et le sixième depuis le début du nouveau siècle après Mahmoud El Gohary, Mohsen Saleh, Hassan Shehata, Shawky Gharib et Hossam El-Badry.

PUBLICITÉ