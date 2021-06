mardi 8 juin 2021 • 251 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Amélie Mbaye, plus connue sous le sobriquet de «Mage» dans la série Golden, a perdu sa sœur. Elle est rappelée à Dieu en Belgique om la messe a été tenue le samedi 5 juin 2021. Elle lui a rendu un poignant hommage dont nous vous proposons les mots.

«Elle était belle, gracieuse, discrète, généreuse: Aminata Christiane Mbaye: ma petite sœur. Une rupture d’anévrisme qui a provoqué un coma artificiel d’où elle ne reviendra jamais: elle vient de s’éteindre ici en Belgique, après avoir lutté! Mame Rella M'baye mon autre petite frangine et moi l’avons accompagnée jusqu’au bout.

Va te reposer Bébé Mbaye, sonna nga !!! Tu étais fatiguée! Tu laisses derrière toi tes adorables jumeaux que tu as nommés après nos parents. Tu vas nous manquer mon Dieu!!! Mais je sais que tu reposes en Paix là-haut à côté de notre cher Papa dans les Bras du Seigneur! Amen!

Chers amis, merci pour les nombreuses chaînes de Prières en Afrique, en Europe et aux US pour sa guérison: vous l’avez accompagnée, et elle est partie sans souffrir! À jamais dans nos cœurs Bébé chérie! Dors, repose en Paix! Nous t’aimons! Paix à ton Âme mon amour ! », explique Mage.