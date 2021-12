lundi 6 décembre 2021 • 247 lectures • 0 commentaires

Le président Barrow vient de faire sa première sortie officielle après la victoire à la présidentielle. Il a pris des engagements

"Je commencerai par remercier Dieu Tout-Puissant de m'avoir accordé, à moi et à notre grand Parti populaire national, une victoire historique. Le peuple gambien a parlé et a décidé de nous livrer une victoire claire et convaincante.



Je suis profondément et humblement touché par l'énorme confiance et la confiance que les Gambiens m'ont accordée. Je promets solennellement que je ne vous laisserai jamais tomber et que je ne prendrai jamais votre soutien pour acquis.



Je m'engage à continuer d'être un président unificateur pour tous les Gambiens indépendamment de nos différences."