mercredi 24 novembre 2021

iGFM (Dakar) L'entraîneur de l'As Monaco, Niko Kovac, a réagi, à la blessure de Krépin Diatta.

"Nous sommes évidemment tous très tristes et déçus. Cela semble être une blessure de longue durée, mais nous ne savons pas encore exactement combien de temps il sera absent. Nous espérons qu’il reviendra vite, encore plus fort. Krépin a connu de bons moments depuis son arrivée mais a aussi eu de petits pépins ou joué de malchance. Nous sommes une famille, nous sommes avec lui et nous espérons vite le revoir", a-t-il dit, en conférence de presse, à la veille du match contre la Real Sociedad (5e journée de la Ligue Europa).

Pour rappel, Krépin Diatta présente une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche et devrait être devrait être prochainement opéré, selon son club. Son forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun (9 janvier au 6 février 2022) est quasiment acté. Car, il devrait être indisponible au moins 5 mois. À 46 jours du coup d'envoi de cette compétition, le staff technique des Lions du Sénégal devrait en ce moment être en train de trouver une solution pour le faire remplacer.