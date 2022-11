vendredi 25 novembre 2022 • 647 lectures • 0 commentaires

IGFM (DOHA) Première nation à quitter la compétition avant la dernière journée, le Qatar est déçu après sa défaite (1-3) contre le Sénégal, vendredi, à Doha. Le sélectionneur Felix Sanchez raconte cette désillusion.

"Nous sommes conscients de la difficulté de cette compétition. Nous voulions aller loin, mais nous savons que nous avions des limites en tant que pays.



C'est un petit pays, pas une très grande population. La ligue locale n'est pas très compétitive. C'est notre première fois en Coupe du monde. Si nous pouvons participer à nouveau, ce serait super. C'est toujours utile d'avoir plus d'expérience.



Lorsque vous venez ici, vous devez savoir d'où vous venez [en tant que pays]. Si c'est un échec et une déception, cela dépend des attentes. Notre objectif était d'être compétitif. Nous avons travaillé pour tant de mois pour pouvoir donner une bonne performance.



Nous avons des jeunes joueurs et des joueurs plus expérimentés. Notre objectif est très clair: nous aurons un changement de génération. Certains joueurs partiront, d'autres viendront.



Nous pourrions avoir de nouveaux joueurs à la Coupe d'Asie l'année prochaine ; certains joueurs ne peuvent pas jouer à leur meilleur pendant si longtemps. Mais ce n'est pas la fin d'un cycle", a déclaré le technicien en conférence de presse.



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à DOHA, QATAR)