iGFM - (Dakar) Le Covid-19 est installé durablement, préviennent depuis de longs mois les épidémiologistes. Les entreprises ont bien compris le message et les gouvernements commencent à en tenir compte.

Après avoir longtemps traiter cette pandémie comme un évènement accidentel qu’il fallait surmonter au plus vite, les gouvernements réalisent que le coronavirus est en fait en train de s’installer, de devenir endémique. Sa propagation commence à refluer, mais sa disparition parait improbable. Même si on ne sait pas encore comment le détecter et le traiter efficacement, il faudra apprendre à vivre avec. Les entreprises, les écoles, et même les pays qui ont décidé de se barricader comme la Nouvelle-Zélande ou plus récemment l'Allemagne, ne pourront pas rester fermer de longues années.

Car la vaccination n’est pas la panacée espérée ?

Elle permet d’endiguer la pandémie, les Israéliens le constatent déjà chez eux, mais le processus est beaucoup trop lent pour stopper net la contagion dans les prochains mois. D’après une estimation de la banque UBS, seulement 10% des Terriens seront vaccinés à la fin de l’année, 20% fin 2022. Or, il faut atteindre un taux de 70% pour parvenir à l’immunité collective. Par manque de moyens logistiques, financiers, les pays les plus pauvres patienteront jusqu'en 2024 pour obtenir les premières injections. Pendant ce temps-là, le Covid poursuit sa route, notamment parmi les enfants qui sont toujours exclus de la vaccination, et au passage il mute dans des variants, ce qui implique éventuellement une adaptation permanente du vaccin.

Les laboratoires pharmaceutiques ont été les premiers à intégrer ce caractère endémique

Cela explique en partie leur participation massive à la course au vaccin. Ils ont compris que les campagnes vaccinales seraient durables. À l’instar du vaccin contre la grippe qui génère chaque année un revenu global estimé à 5 milliards de dollars, celui du Covid pourrait devenir saisonnier pour se prémunir contre ce virus qui prolifère quand il fait froid. Le marché du vaccin Covid devrait rapporter le double de celui de la grippe cette année. Les labos travaillent bien sûr sur les autres pistes : le traitement du coronavirus et de ses effets indésirables. Par ailleurs, les fabricants de masques, de système de ventilation, ou de tests se préparent de leur côté à répondre à une demande récurrente. Le test à pratiquer avant d’aller au cinéma ou au stade pourrait devenir un produit domestique courant. Environ 300 sont aujourd’hui en phase de développement.

On va devoir apprendre à vivre avec le Covid ?

Cela passe par un engagement individuel dans le respect des consignes sanitaires, mais aussi par des nouveaux protocoles pour les activités collectives. Pour rouvrir les stades, les salles de concerts et de spectacles, la jauge et le test pourraient s’imposer. Les Jeux olympiques que les Japonais veulent absolument maintenir cet été seront sans doute une première expérimentation de grande ampleur des aménagements nécessaires. On ne parle pas encore d’un passeport vaccinal obligatoire pour le public, mais la question fait débat en ce moment pour les athlètes.

La vie en entreprise sera également modifiée par ce coronavirus endémique ?

Dans certains secteurs, la prévention va accélérer des évolutions déjà ébauchées, mais souvent repoussée jusqu’alors par manque de moyens ou de volonté. La robotisation par exemple, qui évite les contacts humains, pourrait ainsi faire un bond. Les abattoirs, des clusters importants sont en train de s’équiper en robot pour limiter les contacts. Beaucoup d’entreprises sont prêtes à prolonger le télétravail au-delà de la vague pandémique, ce qui aura des conséquences sur le marché immobilier ou la configuration des transports. Des tendances pressenties dès le premier confinement qui obligent maintenant syndicats, patrons et gouvernants à encadrer ce nouveau modus vivendi.

