vendredi 27 janvier 2023 • 444 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Il se murmure que Wanda Nara aurait trompé son mari Mauro Icardi. Les faits, d’après les bruits de couloir, datent de l’époque où l’Argentin évoluait encore à l’Inter Milan. A ce moment, son épouse en aurait profité pour fréquenter son ancien coéquipier Keita Baldé.

Des rumeurs que balaie fermement épouse Keita Baldé, Simona Guatieri, : “ Ils vivent de ça, de ces informations. On ne veut rien savoir de tout ça, a répondu Simona. Eux ils vivent comme ça et ils te mangent le cerveau, ils sont bêtes en réalité, ce sont comme des enfants. Je ne veux pas que nos noms apparaissent à côté des leurs, on ne veut même pas prendre un café avec eux. Mon mari est joueur de football, il n'aime pas les potins. Je ne veux pas que ces gens citent mon nom pour quoi que ce soit. Mon nom ne doit pas apparaître à côté de ces gens”.