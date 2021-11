mercredi 3 novembre 2021 • 1126 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Depuis quelques semaines voire mois, des joueurs ne sont plus sélectionnés en équipe du Sénégal. La liste s'allonge au fil du temps. IGFM a concocté un groupe dans lequel certains sont zappés depuis l'arrivée de Cissé, mais pouvaient figurer dans l'équipe actuelle.

A 48 heures de l'annonce de la liste des joueurs qui vont affronter le Togo et le Congo les 11 et 14 Novembre 2021 (Éliminatoires Mondial 2022), le sélectionneur national, Aliou Cissé, continue de zapper certains joueurs. Comme pour tout choix, certains sont approuvés et quelques absences font polémiques. Si certains étaient heureux de retrouver la tanière, d'autres voient leurs rêves s'éloigner de plus en plus. Le nombre de joueurs sénégalais de haut-niveau non blessés, qui ne figure plus sur la liste de Cissé, est assez impressionnant et pourrait former une équipe entière, voire deux.



Equipe type



Pape Seydou Ndiaye-Lamine Gassama, Kara Mbodj, Ousseynou Ba, Racine Coly-Pape Alioune Ndiaye, Ousseynou Thioune, Alfred Ndiaye-Abdallah Sima, Mame Biram Diouf, Mbaye Diagne



Remplaçants



Abdoulaye Diallo, Zargo Touré, Abdallah Ndour, Lopy, Mbaye Niang, Sidy Sarr, Moussa Konaté, Sada Thioub

