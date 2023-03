mercredi 29 mars 2023 • 246 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Eliminée de la course à la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, l'équipe du Sénégal est rentrée à Dakar, ce mercredi en fin d'après-midi en provenance de Bamako.

Ils ne sont pas plus de six joueurs à rentrer au pays après la désillusion subie contre le Mali (3-0). Landing Badji, Djibril Diarra, Mohamed Gueye, Cheikh Oumar Ndiaye et Mamadou Sané sont les lions olympiques qui sont rentrés avec le staff et les délégués fédéraux à bord de la compagnie Ethiopian Arlines. Le reste du groupe composé d'expatriés, est rentré directement en Europe. A noter que l'équipe a voyagé avec les journalistes sénégalais qui étaient partis couvrir cette rencontre.