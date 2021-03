“L’Etat a la possibilité de saisir le 16 véhicules, s’ils sont au nom de Karim Wade”

jeudi 25 mars 2021

iGFM-(Dakar) L’Etat a-t-il la possibilité de saisir et de mettre en vente les 16 véhicules de luxe envoyés à Dakar pour le compte du Parti démocratique sénégalais, afin d’exiger le paiement de la condamnation pécuniaire (138 239 086 386 F Cfa d’amende et 10 milliards de dommages et intérêts) infligée à Karim Wade par la CREI ? L’avocat Me Moussa Sarr estime que oui. Mais il précise qu’il faut d’abord que ces derniers soient immatriculés au nom de Karim Wade.

«l’Etat a la possibilité de saisir ces véhicules, s’ils sont au nom de Karim Wade », a-t-il affirmé. Cependant, précise-t-il, si ces véhicules sont immatriculés au nom du Parti démocratique sénégalais, l’Etat ne peut rien faire, car le Pds est une Association reconnue ». « L’Etat ne peut saisir que les biens appartenant à Karim Wade, parce que c’est Karim Wade qui a été condamné et non le Pds », précise Me Sarr.

Publié par Birame Ndour editor