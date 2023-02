"L'exportation des phosphates vers El Salvador s'élèvent à 126 715 780 FCFA..."

iGFM - (Dakar) Le Sénégal a exporté des phosphates pour une valeur de 126 715 780 FCFA en 2017 et des cuirs et peaux en 2014 pour une valeur de 13 833 986 FCFA. Tandis que, El Salvador a exporté des machines, appareils automobiles et cars en 2019 pour une valeur de 3 412 684 FCFA" a déclaré le président de la chambre de commerce de Dakar, Abdoulaye Sow ce mercredi lors de la visite du vice-président de la République d’El Salvador, Monsieur Felix Ulloa Garay.

A l'en croire aussi la promptitude avec laquelle vous avez organisé cette mission à suffisance, la forte volonté des autorités salvadoriennes à s'ouvrir vers l'Afrique.

C'est du sens tout le sens qu'il faut donner à votre présence à la Chambre de commerce de Dakar, qui vous reçoit au nom du secteur privé sénégalais.

Située sur la façade Pacifique, la république de El Salvador, pays d'Amérique centrale possède une économie essentiellement basée sur les services et les communications.

El Salvador s'es également spécialisé dans l'agroalimentaire, la chimie, le pétrole, le textile et les produits pharmaceutiques.

Son industrie manufacturière est la plus importante d'Amérique centrale.

Et enfin, El Salvador fait partie des plus grands producteurs mondiaux de café. Le Sénégal pour sa part, est situé sur la côte ouest de l'Afrique. Sa position géographique stratégique lui confère une ouverture sur le monde et une facile accessibilité. Le Sénégal est l'une des économies les plus performantes d'Afrique subsaharienne. Sa longue histoire de stabilité sociale et politique et son environnement des affaires en constante amélioration en font une destination sûre pour les investissements.

La mise en oeuvre de réformes importantes présage une meilleure compétitivité de l'économie, stimulant ainsi le flux d'Investissements Directs Etrangers (IDE) dans ses secteurs clés, notamment l'agriculture, l'industrie, le tourisme, les infrastructures de transport et les industries extractives.

Au vu de cette brève présentation des deux pays, il serait bon ton, selon le président Abdoulaye Sow, que leurs deux institutions consulaires puissent se rapprocher avec l'aide de l'ambassade afin, de signer un accord de coopération qui leur permettra de poser les bases d'un partenariat dynamique et fécond.

Les secteurs de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire, de la Chimie, du Pétrole, entre autres, pourraient faire l'objet des axes de cette coopération naissante et sur laquelle, ils fondent beaucoup d'espoirs.

