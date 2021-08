vendredi 6 août 2021 • 1650 lectures • 1 commentaires

Société 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Oumar Diène, l’imam de la Mosquée Masjid Ibrahim de Rebeuss, alerte. Il a déclaré que des lobbies Lgbt ont hérité des clés de son lieu de culte.

"La mosquée a été fermée depuis le 18 juin. Mais, les choses ont pris une tournure jamais vue au Sénégal. Des lobbies Lgbt ont obtenu les clés de la mosquée, fermée depuis 3 ans, pour sa réfection. Ils m’avaient proposé beaucoup de choses et j’ai refusé leurs offres.



Maintenant je me rends compte que des Lgbt ont formé des Lobbies pour rouvrir la mosquée en la réfectionnant sur leurs fonds propres. Ce que nous refusons, nous les populations de Dakar Plateau et les riveraisn de Rebeuss. J'interpelle le ministre de l'Intérieur pour qu'il prenne ses responsabilités."