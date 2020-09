vendredi 18 septembre 2020 • 63 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La motion de censure à l'encontre du président barcelonais fait la Une partout en Espagne, les Spurs ont vite besoin de Gareth Bale, Zlatan Ibrahimovic sauve encore l'AC Milan, voici votre revue de presse du 18 septembre 2020.

En Espagne, la presse est à fond après l'annonce de la motion de censure à l'encontre du président du Barça : Josep Bartomeu. Pour que celle-ci soit effective, et que le président soit obligé de quitter son poste, il fallait collecter plus de 16 521 votes. Le résultat est sans appel, puisque 20 687 signatures ont été recueillies. Cela fait la Une du journal As ce vendredi, « l'incendie continue », peut-on lire en couverture du média ibérique. À noter que toutes les signatures devront être contrôlées, avant que la motion de censure ne soit réellement validée. Dans la presse catalane, comme avec Sport et l'Esportiu, on titre sobrement avec ce chiffre de 20 687 signatures, qui résume bien le désaccord entre les socios barcelonais et leur président.

L'Angleterre attend Bale comme le Messi

Du côté de l'Angleterre, Tottenham jouait sa qualification en tour préliminaire d'Europa League. Les Spurs l'ont emporté (2-1), non sans difficulté contre le Lokomotiv Plovdiv. Une prestation qui ne rassure pas vraiment la presse anglaise, qui en appelle au retour de Gareth Bale, vu que comme le sauveur du club londonien. « Tire-nous d'affaire », demande le Daily Mail. Le Gallois arrive aujourd'hui à Londres, en avion, d'après la presse anglaise comme le rappelle aussi le Daily Star. Pour le Daily Mirror, c'est aussi l'occasion de célébrer l'arrivée de Thiago Alcantara à Liverpool, qui devrait être officialisée dans la journée. C'est un « bon vendredi », pour le tabloïd. Le Daily Express, qui fait également sa couverture avec ces deux stars qui devraient débarquer en Angleterre dans la journée.

«Toujours Ibra»

En Italie, l'AC Milan jouait un match à enjeu, ce jeudi. Les Rossoneri affrontaient les Shamrock Rovers, club irlandais, dans le cadre des qualifications de la Ligue Europa. C'est bien le club lombard qui s'est imposé (2-0), grâce notamment à l'ouverture du score de Zlatan Ibrahimovic. « Toujours Ibra », titre La Gazzetta dello Sport, qui précise que les Milanais joueront jeudi prochain contre le club norvégien de Bodø/Glimt. Le sauveur de l'AC Milan fait aussi la couverture du Corriere dello Sport, qui tenait également à rappeler le niveau du géant attaquant, encore décisif, alors qu'il fêtera ses 39 ans au début du mois d'octobre. C'était un « Ibra format Europe », d'après le journal transalpin. Enfin, le Suédois fait aussi les gros titres du Quotidiano Sportivo. « Ibra joue déjà du Shamrock », résume le média.