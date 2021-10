mercredi 20 octobre 2021 • 358 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Pep Guardiola tombe sous le charme de Cole Palmer, Mohamed Salah rentre un peu plus dans l'histoire de Liverpool, Benzema a rendez-vous avec la justice, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Cole Palmer, le nouveau joyau de Manchester City

Manchester City n'a pas fait dans la dentelle en écrasant Bruges, 5 buts à 1. «Croisière à Bruges», écrit d'ailleurs le Manchester Evening News, un brin chambreur. Côté belge, cette lourde défaite fait penser à la presse du Plat pays qu'une qualification est désormais grandement compromise, alors qu'ils ne comptent que deux points de retard sur leur adversaire du soir. «Les Citizens douchent les espoirs brugeois», regrette La Dernière Heure. Si Riyad Mahrez a inscrit un doublé, c'est un autre joueur qui lui a volé la vedette. Retenez bien ce nom, car il risque probablement de faire parler dans les années à venir. Il s'agit de Cole Palmer, la dernière pépite de Manchester City. «Le futur de Manchester City», s'enflamme le Daily Mirror. Le tabloïd anglais précise également que Pep Guardiola, qui est totalement sous son charme, exclut totalement un prêt pour sa pépite.

Mohamed Salah record

Irrésistible. C'est l'adjectif qui qualifie le mieux Mohamed Salah sur ce début de saison avec Liverpool. Un doublé, avec un nouveau rush solitaire qui permet aux Reds de s'imposer face à l'Atlético de Madrid, 2-3. L'Égyptien est rentré un peu plus dans l'histoire du club en devenant le premier joueur à inscrire un but dans 9 matchs consécutifs, rien que ça ! «Cet homme encore», titre d'ailleurs le Daily Star. Une nouvelle masterclass de Mohamed Salah qui est considéré comme le meilleur joueur du monde actuellement par son entraîneur Jürgen Klopp.

Benzema et l'affaire de la sextape de Valbuena

Si Karim Benzema a participé à la large victoire du Real Madrid face au Shakhtar Donetsk (0-5), l'attaquant français va rapidement devoir penser à autre chose. En effet, KB9 a rendez-vous avec la justice ce mercredi. Il va comparaître (mais ne sera pas présent) devant le tribunal correctionnel de Versailles avec quatre autres prévenus pour l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. «L'heure de vérité», écrit le Progrès. «Benzema sur le banc (du tribunal)», relate de son côté le Dauphiné. Depuis novembre 2015, Karim Benzema est mis en examen pour "complicité de tentative de chantage". Il devrait enfin être fixé sur son cas.