mardi 13 juillet 2021

iGFM (Dakar) Adversaire de Bombardier pour un combat revanche, Balla Gaye 2 a effectué un travail exceptionnel lors de son voyage à Paris. Le lutteur de Guédiawaye a encore insisté sur l'importance de se préparer à l'INSEP.

« J’ai travaillé avec eux (coachs) l’année dernière et j’ai obtenu de bons résultats. Je suis suivi par des spécialistes qui ont pris le temps de bien regarder mon adversaire et de définir mon plan de travail. Ils connaissent bien la lutte. Il faut savoir qu’à l’INSEP, mes pères Double Less, Mbaye Gueye ou encore Moustapha Gueye sont passés par là. Donc, INSEP s’y connait en lutte », a-t-il epxliqué, lundi soir, lors son face à face avec Bombardier qui d'ailleurs s'est tenu sans le lutteur de Mbourois absent.

"Vivacité, force, résistance...pour battre Bombardier"

Pour le grand frère de Sa Thies, à l'INSEP, c'est plutôt un travail exceptionnel. « Il ne s’agit pas vraiment d’une question de poids lourd ou léger », a-t-il soutenu, précisant que lui et son staff travaillent sur la vivacité, la force, la résistance et la puissance", pour battre Bombardier qui l'avai chipé le titre de roi des arènes.

Pour rappel, le combat entre Balla Gaye 2 et Bombardier aura lieu le 31 juillet 2021, à l'arène nationale.