Ousmane Sonko est officiellement maire de Ziguinchor. Il a été installé ce jeudi. L'édile en a profité pour lancer un message à l'administration centrale.

''Nous avons beaucoup de travail. Et ce travail, Monsieur le préfet, nous devrons le faire, je l'espère bien, en bonne entente avec l'administration centrale que vous représentez ici.



La décentralisation c'est le transfert d'un certain nombre de compétences extrêmement importantes et c'est également un contrôle.



Mais au-delà, c'est une collaboration permanente entre le pouvoir central qui doit passer par cet échelon local pour la continuation d'un certain nombre de politiques publiques.



Et ce pouvoir local doit collaborer avec le pouvoir central pour l'approbation, mais surtout pour la facilitation dans l'exécution d'un certain nombre de missions.



Et je lance cette invite. J'espère qu'au-delà de nos statuts politiques, nous saurions rester républicains et ne prendre en compte que l'intérêt des populations.''