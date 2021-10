mardi 12 octobre 2021 • 99 lectures • 0 commentaires

La coalition "Yéwi askan Wi" a réagi, suite aux violences de Ziguinchor où plusieurs militants de Pastef ont été sérieusement blessés.

«L'honorable député Ousmane Sonko a fait l'objet d'une attaque lâche et barbare à Ziguinchor où il séjourne en ce moment », dénonce la jeune coalition. Elle explique qu’il s’agit de nervis armés de gourdins, de barres de fer et toutes sortes d'armes blanches, ayant visiblement l'intention de faire mal.



«L'irréparable aurait pu se produire si les agents de la sécurité d'Ousmane Sonko n'avaient pas fait preuve de sang-froid et de responsabilité. La coalition Yewwi Askan Wi condamne fermement cette agression inqualifiable qui constitue un précédent dangereux et une grave menace sur la paix et la stabilité du Sėnégal, à quelques mois des élections locales.»



Ladite coalition indique qu’elle «ne suivra jamais te régime de Macky Sall dans sa stratégie de haine et de destruction». Mais, Yewi Askanwi souligne qu'elle «ne se laissera pas agresser sans réagir et qu'elle se donnera les moyens de protéger ses leaders, militants et sympathisants contre toute attaque.»