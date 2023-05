jeudi 25 mai 2023 • 1381 lectures • 6 commentaires

Actualité 2 heures Taille

C’est un exercice auquel nous n’aurions jamais voulu nous prêter, n’étant pas habitués aux querelles de borne fontaine. Mais face aux mensonges éhontés de gens qui en ont fait leur jeu favori, nous avons décidé de remettre les choses à l’endroit. Par devoir moral vis-à-vis de nos lecteurs qui ont fait de L’Observateur et de Gfm, des leaders incontestés.

Nulle volonté d’entretenir un débat de bas étage, savamment cultivé par des gens malhonnêtes pour des objectifs déjà voués à l’échec, mais juste par devoir de vérité ! Dire que L’Observateur a travesti les propos tenus par le Docteur Alfousseynou Gaye à la barre lors du procès Sonko-Adji Sarr, est un gros mensonge. Le compte-rendu d’audience fait par le journal L’Observateur est on-ne-peut-plus fidèle. Sinon comment expliquer que la même version soit servie par toute la presse. Les coupures de journaux en attestent et nous confortent dans notre logique d’informer juste et vrai. Aucune menace, réelle, comme ce qui s’est passé en mars 2021, ou voilée, comme c’est souvent le cas, ne nous déviera de ce chemin. D’où qu’elle vienne. Nous continuerons à faire le travail avec rigueur et professionnalisme, dans le respect. Ce n’est pas gratifiant pour un leader politique comme Ousmane Sonko de tenir, avec autant de légèretés, des propos cousus de fil blanc, pour ne pas dire autre chose par respect à ce qu’il représente et aux Sénégalais qui lui ont donné leur suffrage aux différentes élections. Si la manœuvre a pour but de mettre la pression à L’Observateur ou d’intimider, c’est peine perdue. Toujours debout, L’Obs sera sur le chemin de la vérité et de la justice. Même pas peur.

Docteur Alfousseynou Gaye, nous le renvoyons aux coupures de presse, à l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction. Il aura la preuve de sa duplicité.



LA REDACTION DE L'OBS