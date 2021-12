mardi 7 décembre 2021 • 571 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Suite aux incidents survenus, au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, lors de la rencontre entre l'ASC Thiawlene et l'ASC Guiff, l'ODCAC de la ville a décidé l'arrêt définitif des "Navétanes"

Cette décision a été prise en raison de la "gravité des incidents avec le stade saccagé", renseigne un communiqué de l'ODCAV. En effet, de nombreux blessés et un mort ont été enregistrés lors de ces événements douloureux survenus lors d'une demi-finale de "Navetane".



Une procédure judiciaire sera menée



"A côté de la procédure judiciaire qui sera menée par les autorités compétentes, la Zone prendra toutes les sanctions qui s'imposent en direction des auteurs de ces actes de sabotage et de vandalisme", indique le communiqué de l'ODCAD de Rufisque.



L'ODCAV qui a regretté et condamné ces actes de vandalisme, a par ailleurs soutenu qu'en collaboration avec la police, toutes les dispositions nécessaires avaient été prises pour une bonne organisation de la rencontre. Elle s'incline devant la mémoire du jeune de 20 ans disparu et présente ses condoléances à sa famille.