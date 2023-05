jeudi 4 mai 2023 • 866 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Après son triplé d'hier en championnat, Boulaye Dia (Salernitana) a reçu une offre intéressante venue de la Fiorentina.

À trois reprises, le champion d’Afrique 2021 a donné l’avantage à la Salernitana dans un match prolifique contre la Fiorentina, comptant pour la 33e journée de Serie A (3-3). D’abord à la finition dans le dos de la défense (1-0, 10e), puis sur une copie conforme au retour de la pause (2-1, 59e), et enfin sur penalty (3-2, 81e). Âgé de 26 ans, l'international sénégalais (25 sélections, 6 buts) a immédiatement reçu une offre de la part du patron de la Fiorentina.



9 milliards FCFA pour Boulaye



Impresionné par le triplé du buteur Salernitana (15 buts en 30 matches de championnat cette saison), Rocco Commisso, le président de la Fiorentina, qui était présent dans les tribunes du stade Arigis, aurait directement formulé une offre de 15 millions d’euros (9 milliards FCFA) à son homologue de la Salernitana, Danilo Iervolino, afin d’arracher la signature du natif d’Oyonnax, selon les indiscrétions du média Tutto Salernitana ! Cette tentative aurait fini de convaincre l’administration bersagliera de lever l’option d’achat de 12 millions d'euros sur le joueur prêté par Villarreal, et dont le bail en Italie expire le 30 juin prochain.



"Nous avons les conditions pour le garder"



"Grâce à l’effort du président, à la volonté du staff et de Villarreal, tout le monde estime que le projet de Salernitana pouvait être approprié pour Boulaye Dia. Avec lui, nous avons un champion sur et en-dehors du terrain. Que ce soit pour les buts ou dans sa relation avec le staff, ses coéquipiers et la ville, il se révèle d’un niveau absolument élevé. Nous avons les conditions pour le garder. Je pourrais et j’utilise le conditionnel dire que Dia, au premier 1er juillet, sera à 100% un joueur de la Salernitana", a assuré Morgan De Sanctis, le directeur sportif des Grenats à l'issue de la partie.