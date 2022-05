dimanche 1 mai 2022 • 301 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Réaliste, l'OL a puni l'OM au Vélodrome et peut encore croire à une qualification européenne longtemps improbable (3-0). Les Marseillais n'ont plus que trois points d'avance sur Rennes et Monaco.

Dans cette dernière ligne droite du Championnat de France, cet Olympico était forcément l'un des duels les plus attendus de cette fin de saison. D'abord, parce que l'Olympique de Marseille souhaite toujours terminer à la deuxième place de Ligue 1, derrière le PSG. Mais aussi parce que l'Olympique Lyonnais est dans une période qui ne s'arrange pas et avait à cœur de s'offrir son rival pour espérer voir une Coupe d'Europe l'an prochain. Ce choc démarrait pourtant fort avec cette frappe de Milik détournée au dernier moment (9e), mais la suite de la rencontre n'était pas à la hauteur du spectacle réservé en tribunes, ce dimanche soir. Le seul fait de jeu notable était cette situation de penalty après un bras de Dembélé, qui n'a pas convaincu le VAR (25e).



L'OM voit sa place de dauphin de Ligue 1 menacée



Malgré un bon combat au milieu de terrain, aucun des deux olympiques ne parvenait à cadrer la moindre frappe en première période. Milik, encore lui, se faisait rattraper de justesse par Lukeba et voyait sa frappe filer le cadre (42e). Après la pause, Lyon montait en puissance. Mieux et plus juste techniquement, l'OL profitait d'un temps faible marseillais pour tenter de prendre l'avantage. Sur un coup-franc frappé par Emerson et dévié par le mur, Dembélé tentait de reprendre à bout portant... mais Lukeba surgissait pour ouvrir le score (1-0, 52e). Un avantage qu'aura réussi à garder le club rhodanien jusqu'au bout grâce à une défense solide et un Lopes précieux devant Payet (67e). En fin de rencontre, l'OL assurait le coup grâce à une tête de Dembélé (2-0, 76e), avant que Toko Ekambi ne reprenne un centre pour clouer le suspense (3-0, 88e). Les hommes de Bosz réalisent un gros coup et grimpent à la 7ème place avant d'aller à Metz, à 7 points du Stade Rennais, troisième. De quoi clairement animer cette fin de saison. L'OM n'est plus qu'à trois points de Rennes et devra se relancer à Lorient pour assurer sa place de dauphin.