mercredi 20 avril 2022 • 212 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Vainqueur de Nantes (3-2), dans un match à rebondissements mercredi soir, l'OM (2e) compte désormais 6 points d'avance sur Rennes (3e), battu à Strasbourg (2-1)

Vainqueur de Nantes (3-2) dans un match à rebondissements mercredi soir, l'Olympique de Marseille (2e) de Pape Gueye et Bamba Diegn, compte désormais 6 points d'avance sur Rennes (3e), battu à Strasbourg (2-1) grâce notamment à un du Sénégalais Habib Diallo qui remet ça trois jours après. La course à l'Europe reste des plus indécises, cinq équipes - dont le Racing (4e) - se tenant en 3 points à cinq journées de la fin.



Le PSG est presque champion de France



Le large succès acquis sur la pelouse d'Angers (3-0), a permis au PSG de s'approcher tout près du dixième titre de champion de son histoire, le huitième de l'ère QSI. L'équipe de Mauricio Pochettino sera de nouveau sacrée dès la prochaine journée, samedi contre Lens, si elle ne perd pas. Encore une fois c'est Kylian Mbappé qui, en l'absence de Lionel Messi (blessé) et Neymar (suspendu), a guidé son équipe vers le succès. L'attaquant international a ouvert le score d'une frappe limpide du gauche (28e). Ensuite Sergio Ramos, titularisé pour la quatrième fois de la saison, a inscrit son deuxième but sous les couleurs parisiennes de la tête, sur corner (45e+2) et Marquinhos a alourdi la facture, toujours de la tête, à la 77e face à des Angevins dépassés.