iGFM (Dakar) L'Equipe nous apprend, ce mardi soir, que le Tribunal arbitral du sport se penchera sur le cas Pape Gueye ces 8 et 9 mars 2023, dans le cadre du transfert litigieux du milieu de terrain de l'OM prêté à Séville.

L'audience devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de l'affaire Pape Gueye va s'ouvrir ce mercredi et durer jusqu'à jeudi soir, en présence du joueur, qui évolue aujourd'hui au FC Séville, prêté par l'OM. L'affaire remonte à l'été 2020, époque du transfert avorté du milieu de terrain à Watford. Alors en fin de contrat au Havre, Gueye avait signé à l'OM dans la foulée. Le club anglais avait déposé un recours devant la FIFA. La chambre de résolution des litiges de l'instance avait sanctionné l'OM de douze mois d'interdiction de recrutement, et le joueur d'une suspension de quatre mois.



Le TAS devrait rendre son verdict d'ici deux à trois mois



Pape Gueye et le club avaient fait appel auprès du TAS, qui va donc entendre les différentes parties. Le TAS avait conseillé à Gueye de faire le déplacement à Lausanne et l'international Sénégalais sera bien là. L'OM, lui, sera défendu par des avocats espagnols qui ont la confiance des dirigeants. Après les deux jours d'audience, le TAS devrait rendre son verdict d'ici deux à trois mois, avec une décision attendue en mai au plus tard.