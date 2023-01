jeudi 5 janvier 2023 • 1592 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Footmercato nous apprend ce jeudi que Bamba Dieng pourrait prolonger son contrat avec l'Olympique de Marseille.

Après un début de saison compliqué et un transfert avorté à Nice, Bamba Dieng a longtemps été écarté par Igor Tudor avant de retrouver grâce aux yeux du coach phocéen qui l’utilise souvent en tant que supersub. Après une Coupe du Monde au Qatar plutôt réussie à titre personnel (4 matches - 1 but pour 100 minutes disputées), le champion d’Afrique 2022, a disputé ses premières minutes depuis son retour du Mondial face au TFC le 29 décembre dernier.



Un rendez-vous est prévu entre la direction du club et l’attaquant marseillais



Forcément, l’idée d’un départ a germé dans l’esprit du n°12 marseillais qui n’a pas oublié les derniers mois compliqués qu’il a vécus sur la Canebière. Mais bien mieux dans sa tête et bénéficiant enfin de la confiance de ses dirigeants et de son coach, Bamba Dieng est désormais ouvert à une prolongation de contrat. Un rendez-vous est d’ailleurs prévu ces prochains jours entre la direction du club et l’attaquant marseillais pour tenter de prolonger le contrat de l’international sénégalais selon nos informations. De quoi rassurer les supporters marseillais qui n’avaient pas manqué de voir ces dernières heures que le joueur avait supprimé sur son compte Instagram tous les contenus liés à l’Olympique de Marseille. Une démarche personnelle et dénuée de tout rapport avec le mercato hivernal…