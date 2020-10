mardi 6 octobre 2020 • 65 lectures • 0 commentaires

Un dixième de la population mondiale pourrait avoir contracté le Covid-19 selon l'avis de l’OMS. L’Organisation mondiale de la santé prévient d'ailleurs que l'on entre dans une période difficile, alors que l’augmentation des contaminations continue quasiment partout sur le globe.

35,4 millions de cas positifs selon l’université Johns Hopkins, aux États-Unis. 35,2 millions pour l’Agence France Presse. La plupart des décomptes s’accordent sur cet ordre de grandeur. Officiellement, l’OMS ne dit pas autre chose. Elle a recensé 35,1 millions de cas de Covid-19.

Une estimation floue

Officieusement, il faudrait multiplier ce nombre par plus de 20 pour avoir une idée de l’ampleur de la pandémie. C’est ce que dit le patron des opérations d’urgence à l’OMS, Mike Ryan : « Notre estimation la plus récente montre que 10 % de la population a peut-être été infectée. Le chiffre varie selon les pays, si on est dans zone urbaine ou une zone rurale. Mais [même si une personne sur 10 a été contaminée], ce que ça veut dire, c’est que la majeure partie de la population mondiale reste exposée. »

Mike Ryan ne dit pas pour autant comment l’OMS est parvenue à cette estimation. La démarche peut surprendre, venant d’une organisation d’ordinaire très prudente dès qu’il s’agit de faire des projections.

Peut-être faut-il y voir une manière de remobiliser les États. Au moment où revient sur le tapis la question de la gestion de la pandémie par l’OMS. Le comité indépendant chargé d’évaluer la réponse de l’organisation doit s’exprimer pour la première fois aujourd’hui.

