iGFM - (Dakar) L’Office national de Formation professionnelle (ONFP) a réuni du 08 au 10 décembre à Saly (Mbour) sa composition tripartite (Etat, Employeurs, Travailleurs) pour élaborer son plan stratégique de développement (PSD) pour la période 2023-2027.

Les travaux ont été présidés par M. Ndiogou Sène Conseiller technique au nom de Mme le Ministre de la Formation professionnelle avec la participation de membres du conseil d’administration notamment de la tutelle financière (Ministère des finances et du Budget), des employeurs (CNES) et des travailleurs (UNSAS), des Directeurs, chefs de Services de l’ONFP et du Directeur Général,

Pour Dr Souleymane Soumaré, le nouveau plan PSD s’articule autour des orientations gouvernementales en matière de formation professionnelle et d’insertion ainsi que les attentes des employeurs et des travailleurs.

Rappelant la création de l’ONFP par la loi en 1986, le Directeur Général a affirmé que les missions sont toujours d’actualité et que le PSD va permettre de repositionner l’Office notamment sur la gouvernance, la territorialisation conformément aux orientations de l’Etat qui visent à permettre à tout sénégalais quelque soit son niveau d’études d’accéder à une formation professionnelle.

Ainsi le développement des offres de formation qui constitue un axe du PSD prend en compte la dimension d’inclusion et d’équité des formations. Ceci cadre parfaitement avec la volonté du Chef de l’Etat concernant l’enrôlement des talibés qui ont droit à accéder aux formations professionnelles, a estimé Dr Soumaré pour qui l’autonomisation des femmes figure aussi en bonne place dans la nouvelle vision.



Les branches professionnelles que sont les entreprises sont au cœur du dispositif dans le nouveau PSD aussi expliqué le Directeur Général avant de noter que la revalorisation des titres de branches dont l’ONFP a l’habilitation permet de contribuer fortement à l’insertion dans la mesure où dit-il, le secteur privé est un acteur incontournable dans la résorption du chômage.



Le financement de la formation professionnelle constitué principalement de la Contribution forfaitaire à la Charge de l’Employeur (CFCE) reversée intégralement au sous-secteur de la formation professionnelle suite à la volonté du Chef de l’Etat saluée par le Directeur Général de l’ONFP qui a annoncé la recherche de financements additionnels pour mettre en œuvre le nouveau PSD afin d’atteindre les objectifs de formation professionnelle de l’Etat à travers la Lettre de Politique Sectorielle de la Formation professionnelle de la tutelle.