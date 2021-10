samedi 23 octobre 2021 • 368 lectures • 0 commentaires

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et la Caisse des dépôts et de consignation ont signé une convention hier vendredi. Un partenariat qui va permettre à la Cdc de bénéficier de l’accompagnement de l’Université Cheikh Anta Diop.

«L’objet de cette convention est de nouer un partenariat au terme duquel l’Ucad travaillera main dans la main avec la Cdc pour l’accompagner dans son programme de formation et de recherche», a indiqué le Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Le Pr Ahmadou Aly Mbaye souligne qu’au niveau de la formation, l’Ucad dispose de beaucoup d’expertise dans les domaines stratégiques qui pourraient aider le personnel de la Cdc qui a pour mission de faire fructifier ses placements.



«Nous avons des programmes de finance, d’actuariat, d’entreprenariat. Nous avons beaucoup de programmes qui pourraient aider le personnel de la Cdc et leur donner l’expertise de pointe qu’ils ont déjà, mais qu’on pourrait renforcer», indique le recteur. Et ce partenariat s’étend aussi à la recherche.



Cheikh Ahmed Tidiane BA, le Directeur général de la Cdc, attend de ce partenariat, des perspectives très intéressantes en termes d’encadrement, de formation de son personnel et en termes de conseils. «Parce que vous avez l’expertise qu’il faut pour le placement et l’utilisation efficiente de nos ressources», dit-il au recteur de l’Ucad.