mardi 30 mai 2023 • 262 lectures • 1 commentaires

Actualité 5 jours Taille

iGFM - (Dakar) Conformément à ses orientations républicaines de parti politique militant en faveur de l’intérêt général et après concertations avec l’ensemble de ses instances de base, UDS/A tient à affirmer, sa participation au dialogue national initié par le Président de la République le Mercredi 31 mai 2023.

Cette démarche inclusive et participative montre que notre pays ne peut être construit que par l’implication de tous les acteurs politiques, comme la société civile, qui doivent tous militer au service de la paix et de la stabilité nationale pour un développement socio-politique harmonieux au bénéfice de tous.

L’Union pour le Développement du Sénégal/ Authentique(UDS/A) reste engagée et ancrée dans cette tradition citoyenne et républicaine qui caractérisent l’esprit républicain.

Le Sénégal, fidèle à sa tradition démocratique et républicaine constitue incontestablement une vitrine de la démocratie en Afrique.



Selon la présidente de ce parti, cette posture trouve sa source dans l’organisation régulière d’élections démocratiques depuis Pinet Laprade et sanctionnées par deux alternances politiques à la tête du pays.



Si notre chère nation est arrivée au concert de grandes nations en démocratie, nous le devons d’une part aux combats de luttes démocratiques menées par nos devanciers mais surtout la pratique du Dialogue constant entre acteurs politiques, majorité comme opposition.



Dans ce contexte sous régional assez tendu marqué par des conflits politiques et les menaces de tous genres qui fusent de partout, nous devons rester vigilants et puiser dans nos valeurs ancestrales faites de dialogue et de consensus.



Le code électoral consensuel de Kéba Mbaye de 1992 reste la parfaite illustration de notre capacité à discuter et dialoguer afin de faire face aux défis politiques et démocratiques qui nous interpellent tous.