L’Ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Jean-Marc Pisani et le gouvernement du Sénégal se sont réjouis ce lundi, des résultats «satisfaisant» enregistré par le Programme PLASEPRI-PASPED destiné à favoriser l’employabilité de la jeunesse et à stimuler le développement du système entrepreneurial du pays. «195 entreprises ont été subventionnées entre 2020et 2021 et 7 378 emplois soutenus/sauvegardés durant la Covid», selon lui.

«Le projet PASPED a permis de soutenir l’employabilité des jeunes qui reste une des priorités du gouvernement du Sénégal. Cette collaboration entre le Gouvernement du Sénégal, l’Italie et l’Union Européenne a permis la formation des jeunes, la création et l’accompagnement d’entreprises dans plusieurs secteurs et dans plusieurs régions du Sénégal», a déclaré Pisani.

Le diplomate d’ajouter : « C’est une satisfaction de voir ce projet aboutir avec des résultats concrets. Plus de 7000 emplois sauvés lors de la crise covid, près de 200 entreprises accompagnées, et une formation professionnelle qui touche les hommes et les femmes. 51 sénégalais de la diaspora (dont 46% femmes) ont bénéficié d'une subvention et d'un accompagnement technique pour le développement et consolidation de l'activité entrepreneuriale. 47 jeunes stagiaires ont pu effectuer leur stage auprès de ces entreprises. 49 entreprises ont reçu une prime d'excellence pour "performance louable" pour avoir employé des jeunes. 1 326 entreprises ont reçu un soutien technique pour améliorer leurs performances et leurs compétences en gestion. 33 entreprises de la diaspora ont reçu un accompagnement ad hoc pour faciliter leur accès à un crédit».

Pour sa part, la Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération Sénégal, Oulimata Sarr représentée par, Thérèse Faye Diouf a estimé que Le programme a beaucoup soutenu le gouvernement du Sénégal.

«Il faut noter que le question de la création d’emploi est une priorité pour le chef de l’État Macky Sall qui, à travers des programmes et des politiques sectorielles développe des stratégies pour renforcer l’entreprenariat et impacter les jeunes. Le Gouvernement est très satisfait de l’accompagnement de l’Union Européenne à travers le PASPED et plaide pour une consolidation des acquis à travers la phase 2 du programme», a-t-elle dit.