lundi 19 avril 2021

Sport

iGFM (Dakar) C'est officiel, quelques heures après l'annonce d'une Super Ligue européenne, l'UEFA a décidé d'une nouvelle formule pour sa Ligue des Champions, mais aussi pour la Ligue Europa et la Conference League. Elles entreront en vigueur à l'aube de la saison 2024/2025.

Cette nouvelle formule arrive à point nommé. Après l'annonce de la création d'une Super League par 12 des plus grands clubs d'Europe ce dimanche, l'UEFA a contre-attaqué. Elle modifie officiellement sa formule de Ligue des Champions. Après des mois de tractations, la star des compétitions de clubs va changer de visages pour la saison 2024/2025. Le comité exécutif du 19 avril en a décidé ainsi. «L'UEFA a approuvé un nouveau format pour les compétitions de clubs à partir de la saison 2024/25. Les réformes viennent après une vaste consultation au sein de la famille du football. Les changements apportés visent à garantir l'avenir positif du football européen à tous les niveaux», dévoile le communiqué de l'instance. Cette nouvelle formule de la C1, qui devrait être mise en place pour 9 saisons au moins, sourit à la France. Si elle reste 5e de l'indice UEFA d'ici 2023, la Ligue 1 récupérera un strapontin, passant de minimum deux équipes qualifiées (2+1) à trois (3+1). Le 4e de notre championnat devra passer par deux tours de barrage pour accéder au tableau final.

Cette nouvelle C1 peut paraître un brin complexe à comprendre. Déjà, il n'y aura plus 32 équipes. Désormais, il faudra compter sur 36 formations sur la ligne de départ. Adieu également la phase de poules pour une sorte de mini-championnat durant lequel chaque équipe va disputer 10 rencontres face à 10 adversaires différents. Toutes les équipes ne s'affronteront donc pas et les matches aller-retour disparaîtront. Afin de présenter une forme de hiérarchie, les équipes seront reparties dans 4 chapeaux différents, déterminés par le coefficient UEFA. Les champions seront installés dans le premier chapeau, puis les équipes bien classées dans le chapeau 2 et ainsi de suite, selon leur historique récent en coupes d'Europe (comme dans le système actuel). L'instance rendre la C1 encore plus attractive en multipliant les grands matches.

Des calendriers toujours plus chargés

Des chocs pourront intervenir dès ce premier tour puisqu’un champion affrontera deux autres champions, plus trois formations du chapeau 2, trois du chapeau 3 et deux du chapeau 4. Les 8 premiers de ce championnat accéderont directement aux 8es de finale, en attendant de connaître leurs adversaires. L'UEFA a voulu augmenter le nombre de matches pour donner sa chance au plus grand nombre de participants, et inciter les télés à payer plus cher au passage. Les équipes situées entre la 9e et la 24e place de ce championnat vont s'affronter sous forme d'aller-retour pour ce qui sera une sorte de barrage ou de 16e de finale. Les 8 vainqueurs de ces doubles affrontements rejoindront ensuite les 8e de finale où la compétition reprendra la formule classique qu'on lui connaît déjà aujourd'hui (aller-retour jusqu'à la finale, qui se jouera sur un match sec). A noter que ces changement interviennent également pour la Ligue Europa et la Conference League.

Ce système semble difficilement lisible, même si le temps seul nous dira si ce choix était le bon. Toujours est-il qu'à l'heure où l'intérêt pour le football diminue, en témoigne les audience télés, et où les clubs européens estiment disputer trop de matches, cette Ligue des Champions accentue cette tendance. Dans la formule actuelle, les deux finalistes disputent 13 matches. Dans la nouvelle, il faudra compter entre 17 et 19 matches pour accéder à la finale. Un véritable marathon qui de facto, allonge le calendrier. Le mini-championnat s'étalera de septembre à janvier avec des matches se déroulant en milieu de semaine du mardi au jeudi. En plus de l'apparition de la 3e coupe d'Europe, la fameuse Conférence League, qui apparaît dès la saison prochaine, l'UEFA continue d'alourdir les calendriers. Pas sûr que cela plaise à tout le monde, notamment aux 12 sécessionistes…

Footmercato