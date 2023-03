mardi 7 mars 2023 • 308 lectures • 0 commentaires

En conférence de presse, hier lundi, l'Union des jeunes travaillistes et libérales (Ujtl) a pris le relais des instances du Parti démocratique sénégalais (Pds) dans l'offensive contre Aminata Touré.

Ils s'étranglent de colère et sont très remontés contre AminataTouré, l'ancienne ministre de la Justice et tête de liste de la coalition présidentielle (Benno Bokk Yaakaar) lors des dernières élections législatives. En conférence de presse hier lundi, les jeunes libéraux, sous la conduite de Franck Dady Diatta, secrétaire général de l'Union des jeunes travaillistes et libérales (Ujtl), ont traité Aminata Touré de tous les noms d'oiseaux. Sans état d'âme, la jeunesse libérale veut abattre sa cible qu'elle qualifie de «taupe». «Au vu de son histoire politique, elle est toujours au service de son maître, Macky Sall, en tant que taupe dans l'opposition», assume Franck Daddy Diatta, le nouveau secrétaire général des jeunes libéraux. Devant la presse hier, l'occasion étant belle, la jeunesse libérale soutient que «l'ancien Premier ministre Aminata Touré est investi d'une seule mission, celle de saper la dynamique unitaire "de lopposition", accuse Franck Dady Diatta.





Dans sa logique «d'abattre» Mimi Touré, le Secrétaire général et porte-parole du jour, Franck Dady Diatta, se demande s'il est logique de partager une plateforme de lutte avec Aminata Touré, qui continue de faire le tour des plateaux afin d'exclure leur candidat à la Présidentielle, Karim Wade. «Mimi Touré éprouve une haine contre notre candidat Karim Wade», confirme-t-il.





Face à la presse, les jeunes libéraux n'ont aucune compassion pour l'ancienne députée Aminata Touré et toute autre personne qui récuserait la candidature de Karim Wade. «L'Union des jeunes travaillistes et libéraux martèle qu'il est illogique que le Pds partage un cadre de lutte avec n'importe quel homme ou femme politique qui récuserait Karim Wade comme candidat en 2024», se braque.





Aïcha Bakayoko, la présidente de la section féminine de l'Ujtl. Pour ces jeunes, Aminata Touré se réfugie derrière l'opposition pour régler ses comptes avec son mentor le Président Macky Sall.

