IGFM - Un projet «Pagotrans » a été mis sur pied. Fruit de la coopération entre l’Union européenne et le Sénégal, il vise à sensibiliser les usagers de la route à d’adopter un comportement plus responsable.

Le bilan des accidents de la circulation au Sénégal est alarmant et les morts se comptent par centaines par an.

Aujourd’hui, le constat est qu’un certain nombre de campagnes et d’actions sont mises en œuvre, mais donnent des résultats intéressants mais ponctuels.

C’est pourquoi, le projet «Pagotrans» a été mis sur pied. Fruit de la coopération entre l’Union européenne et le Sénégal, il vise à sensibiliser les usagers de la route à d’adopter un comportement plus responsable.

PLUS communiquer pour mieux sensibiliser

Le projet vise à apporter des solutions à l’insécurité routière, à la surcharge à l’essieu, à la pollution de l’air due au trafic et à la prise en compte des aspects genre et emploi dans le domaine des transports terrestres.

L'objectif est de contribuer au changement de comportements des usagers de la route et de la population sénégalaise

Dans le secteur de la sécurité routière, les deux principaux objectifs sont le changement de comportement des usagers de la route et le renforcement des connaissances du code de la route.

Pour ce qui est de la charge à l’essieu, le principal objectif est d’appuyer l’État sénégalais en mettant en œuvre une action de plaidoyer auprès du grand public pour l'application du Règlement 14 de l'UEMOA.

Pour le secteur de l’environnement et plus particulièrement celui de la pollution de l’air, la campagne de communication poursuit essentiellement un objectif de sensibilisation. Il s’agit avant tout d’appuyer la prise de conscience des dangers et des conséquences de la pollution, essentiellement dans les villes. Le principal axe de communication est d'« informer et prévenir » les populations sur les risques encourus.

Concernant le secteur du genre, deux objectifs ont été retenus : appuyer le changement de comportement vis à vis des femmes, des filles et des personnes handicapées et modifier la perception envers ces groupes vulnérables ainsi qu'en matière d'accès à l'emploi dans le secteur des transports.

Résultats escomptés

Au bout du compte, il est attendu un changement de comportement des usagers de la route incluant les conducteurs privés et professionnels face à l'insécurité routière, la diminution voire l’éradication de la surcharge à l’essieu, la baisse de la pollution de l’air due au transport terrestre et la prise en compte des aspects genre et emploi dans le secteur des transports terrestres.

Pour des informations complémentaires, visitez le site : https://transportsenegal.sn