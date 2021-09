mardi 21 septembre 2021 • 33 lectures • 0 commentaires

Un communiqué médical du club parisien, publié à la mi journée, mardi, fait état d'une contusion osseuse au genou gauche pour Lionel Messi. La star argentine est forfait pour le match à Metz, mercredi (21 heures).

Le mot n'est pas écrit dans le communiqué médical du PSG, publié mardi à la mi-journée, mais c'est tout comme : Lionel Messi est forfait pour le déplacement des Parisiens à Metz, mercredi (21 heures, 7e journée).



«Lionel Messi, suite au coup reçu sur son genou gauche, a passé une IRM ce matin qui confirme les signes de contusion osseuse », écrit le club qui ajoute, à propos de la star argentine, qu'« un nouveau point sera effectué dans 48 heures ». Dimanche, contre l'OL (2-1), Messi avait été remplacé à la 76e minute. Peu après avoir reçu un coup au-dessus du genou gauche, une béquille.



Maurico Pochettino a confirmé l'absence du joueur en Lorraine lors de sa conférence de presse, quelques minutes après le communiqué médical. « Le club a communiqué sur la blessure de Messi donc c'est clair, a dit le coach argentin. On avait vu que Messi se touchait le genou. Je suis très content de ce qu'il a fait pendant ce match. Après 75 minutes, compte tenu des informations que nous avions, nous avons pris la décision (de le remplacer). Messi est un grand champion et comme tous les grands champions il ne voulait pas sortir. »



Sergio Ramos est lui aussi absent, le PSG précise qu'il « poursuit sa préparation individuelle sur le terrain » tandis que Marco Verratti, qui a manqué les trois derniers matchs en raison d'une blessure au genou, « a repris la course aujourd'hui (mardi) ».