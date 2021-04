dimanche 11 avril 2021 • 145 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le bureau élargi de la LSFP a pris jeudi, lors de sa réunion au siège de la Ligue, un certain nombre de décisions sur la suite de la saison nationale de football en cours.

Ainsi a-t-il été retenu d’observer une trêve pour les championnats de L1 et de L2 les weekends des 17-18 et 24-25 avril pour reprendre les compétitions le weekend des 1er et 2 mai 2021. A ces dates sera programmée la 14ème journée marquant le début du parcours retour.

Entre-temps, deux matches en retard auront été disputés : Jaraaf – Stade de Mbour (8ème journée) le vendredi 16 avril au stade Amadou Barry et Teungueth FC – AS Douanes (7ème journée), le lendemain samedi 17 avril au stade Ngalandou Diouf.

Quelques jours après la reprise des championnats, se disputeront, les mercredi 5 et jeudi 7 mai, les 8èmes de finale de la Coupe de la Ligue dont le tirage au sort des rencontres aura lieu prochainement.

LSFP