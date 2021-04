jeudi 8 avril 2021 • 114 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) La 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) se tiendra du 16 au 23 octobre 2021. Ainsi en a décidé le conseil des ministres, en sa séance de ce mercredi 7 avril 2021.

L’événement sera organisé sous le thème : « Cinéma d’Afrique et de la diaspora : Nouveaux talents, nouveaux défis », a indiqué le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Foniyama Élise Ilboudo/Thiombiano.

« Le budget prévisionnel de cette édition est d’un peu plus de deux milliards cinq cent millions de francs CFA », selon le ministre de la Communication, Ousséni Tamboura. Il a indiqué que ce montant sera mobilisé par le budget de l’Etat et auprès des partenaires techniques et financiers.

« Nous attendions 800 films mais à la date d’aujourd’hui plus de 900 films ont été enregistrés provenant de 28 pays dont 71 pour le Burkina Faso », a indiqué le ministre de la Culture.