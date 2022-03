mercredi 16 mars 2022 • 128 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Les travaux de la troisième conférence sur la francophonie économique ont été lancés ce mercredi, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad).

Ce mercredi, s'est ouvert, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), la troisième conférence internationale sur la Francophonie économique. Le thème de cette année : «Vers une économie résiliente, verte et inclusive». L’évènement est placé sous les signes du partage d’expériences, du réseautage et de la mobilisation des connaissances sur les enjeux et défis socioéconomiques, politiques et environnementaux.



«L’enjeu c’est de renforcer les échanges économiques entre les pays membres de la francophonie, de renforcer la coopération universitaire entre les pays membres de la francophonie dans le domaine de la recherche, de la formation, mais également dans le domaine d’appui à la société», a expliqué le Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ahmadou Aly Mbaye.



Daniel Jutras, le Recteur de l’Université de Montréal de souligner qu’il est essentiel de travailler avec le secteur privé. Ce, pour mobiliser les connaissances développées par les universités afin de tout mettre au service du bien commun.



«Ces collaborations sont extrêmement importantes. C’est extrêmement utile de partager, avec les chercheurs de l’Ucad et d’autres universités présentes ici, des valeurs communes mais aussi des problématiques et des solutions. Parce qu’on a les mêmes problèmes liés au changement climatique, la place des jeunes et des femmes dans l’économie», indique-t-il.