La BAL envisage de fournir au personnel médical 750 kits d’hygiène, 10 000 masques…

iGFM-(Dakar) Les organisateurs de la Basketball Africa League envisage de fournir au personnel médical du Sénégal 750 kits d’hygiène, des équipements de protection individuelle et quelque 10 000 masques, a appris l’APS jeudi d’un responsable de la BAL , Amadou Gallo Fall

‘’Nous avons signé un partenariat avec ALIMA (The Alliance for International Medical Action ), qui travaille étroitement avec le ministère de la Santé pour venir en appui au personnel de santé. Nous allons fournir 750 kits d’hygiènes et des équipements de protection individuelle et 10.000 masques pour combattre ce fléau’’, a-t-il dit en intervenant par visio conférence depuis Johannesburg où il est confiné.

Il a invité les populations à suivre les recommandations des autorités sanitaires du pays.

La crise sanitaire née de la propagation de la Covid avait précipité le report de la saison inaugurale de la Basket Africa league née d’un partenariat entre la Fédération Internationale de Basketball (Fiba) et la National Basketball Association (Nba). La compétition devrait regrouper 12 équipes provenant de plusieurs pays africains répartis sur l’ensemble du continent.

Le Maroc, l’Egypte, la Tunisie, le Sénégal, l’Angola, le Nigeria, le Rwanda accueilleront les rencontres.

Le Sénégal devait être représenté dans cette compétition par la Douane.

Dakar devait accueillir le lancement des compétitions.

Les rencontres étaient programmées à Salé (Maroc), Monastir (Tunisie), au Caire (Égypte), Lagos (Nigeria) et Luanda (Angola), soit les villes des six champions nationaux qualifiés pour cette BAL. Les playoffs et les finales de la BAL devaient être organisés à Kigali (Rwanda).