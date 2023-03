mercredi 1 mars 2023 • 67 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Madame Keiko Miwa a été nommée Directrice pays (CD) pour Cabo Verde , la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal dans la région Afrique de l’Ouest et du Centre. Basée à Dakar, elle a pris officiellement fonction ce 1er mars 2023.

Keiko Miwa a rejoint la Banque mondiale en janvier 2001 où elle a commencé sa carrière en travaillant sur la Mauritanie et la Sierra Leone. Elle a occupé plusieurs postes, notamment celui de Représentante résidente (Country manager) de la Banque mondiale en République démocratique populaire Lao (RDP Lao) et Directrice dans la région Asie du Sud pour l'éducation. Jusqu’au 28 février 2023, elle était Directrice régionale pour le développement humain dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Mme Miwa, de nationalité japonaise, est titulaire d'un doctorat en politique éducative et en études administratives de l'Université d'État de New York à Albany.

Dans ses nouvelles fonctions, Mme Miwa devra notamment assurer, dans les cinq pays, la supervision du dialogue politique et des engagements stratégiques de la Banque mondiale avec les gouvernements, les principales parties prenantes et les partenaires au développement. Elle devra aussi renforcer le portefeuille d’études analytiques et d'engagements de prêt qui produisent des résultats à grande échelle, notamment en renforçant la collaboration avec IFC et MIGA.