mercredi 10 février 2021 • 199 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Auteur du but de la victoire de l'OM contre Auxerre en Coupe de France, ce mercredi, Bamba Dieng fait déjà parler, renseigne Footmercato.

Habitué à jouer en National 2 avec l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille, Bamba Dieng a vécu un réveil éveillé ce mercredi au Stade de l’Abbé-Deschamps. Entré en jeu à la 81e minute à la place de Valère Germain, l'attaquant de 20 ans a marqué le second but phocéen dans le temps additionnel (90e+2, victoire 2-0). Interrogé sur le jeune homme après la rencontre, Nasser Larguet en a dit le plus grand bien.

Il est présent là où "ça nous fait défaut"

"Ça fait peu de temps qu'il s'entraîne avec nous et j'ai trouvé qu'avec la dernière séance hier, il a été performant. Sur des jeux réduits, il a marqué pas mal de buts. Il est très présent dans les 16 mètres 50, là où ça nous fait défaut", a déclaré l'entraîneur intérimaire dans des propos rapportés par Maritima.

Bamba Dieng a été formé par l'Institut Diambars de Saly (Mbour, Sénégal). Son but a d'ailleurs été fêté par les jeunes de Diambars.