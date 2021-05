La belle recette de Madame Kébé pour la Korité

mardi 11 mai 2021 • 53 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Fatou Kiné Touré fait partie de ces lionnes qui gèrent à la fois un foyer et une entreprise. La dame, un cordon bleu est traiteur et propriétaire d’un salon de coiffure. Pourtant madame Kébé a une licence en informatique. N’ayant pas trouvé de stage, elle s’est investi, dans la restauration et la coiffure. Dans cette vidéo, elle donne des recettes pour la fête de Korité aux femmes sénégalaises. Regardez ces recettes qui vont titiller vos papilles gustatives.



Khady FAYE

