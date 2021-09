lundi 13 septembre 2021 • 214 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La victoire à Brazzaville et les performances en clubs ce week-end, la semaine des Lions a été très belle.

Le week-end européen a été marqué les grosses performances des Sénégalais. Si Gana Gueye et Bamba Dieng ont brillé samedi, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Habib Diallo, Mamadou Fall et Mame Biram Diouf ont aussi marqué les esprits. Peu avant, l'équipe du Sénégal avait réussi son entrée en matière dans les éliminatoires du Mondial 2022.

Brazzaville a dopé les Lions

Le 7 septembre dernier, l'équipe du Sénégal a disposé du Congo Brazzaville en match comptant pour la 2e journée des éliminatoires du Mondial 2022. Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Boulaye Dia avaient permis aux Lions de reprendre la première place du groupe H après un succès d'entrée face au Togo. Cinq jours après avoir été dopés par la difficile victoire dans la capitale congolaise, les Lions ont confirmé au sein de leurs clubs respectifs même s'ils n'ont pas tous briller ce week-end.

Mané égale Adebayor

Ce dimanche en championnat, Sadio Mané a inscrit son deuxième but de la saison pour son 99e, toutes compétitions confondues, sous le maillot de Liverpool. Mieux, l'international sénégalais a égalé Emmanuel Adebayor à la 3e place du classement des meilleurs buteurs africains de l’histoire de la Premier League.

Gana et Bamba Dieng régalent

En France, Idrissa Gana Gueye et Bamba Dieng ont réussi un coup énorme. Avec le PSG, le milieu de terrain sénégalais a inscrit le 4e but de la vcitoire contre Clermont-Ferrand (4-0), pour une confirmation après un match énorme face au Congo.

De son côté, Dieng a été le plus en vue des footballeurs sénégalais avec son doublé lors du match Monaco-Marseille (0-2). Grâce à un grand Bamba Dieng qui était titulaire pour la première fois, l'OM s'offre un troisième succès cette saison. L'ancien meilleur buteur de la Ligue 1 sénégalaise avec 12 buts en 12 matchs lors de la saison 2019-2020 (phase aller) sous les couleurs de Diambars, est aujourd'hui l'homme à suivre du côté des Phocéens et de la Ligue 1 française. Il fait également un clin d'œil au sélectionneur national, Aliou Cissé.

Koulibaly en mode photographe à Naples

C'est l'image du week-end du côté de la Serie A. Pour célébrer son but qui a permis à Naples de l'emporter contre la Juventus, Kalidou Koulibaly s'est transformé en photographe le temps de manifester sa joie. Le défenseur international sénégalais a passé une belle semaine qu'il n'est pas prêt à oublier.

Mamadou Fall et Mame Biram Diouf s'invitent dans le show

En Belgique, Mamadou Fall a frappé avec Charleroi qui s’est imposé 2-3 sur la pelouse de La Gantoise, dimanche, dans le cadre de la 7e journée de la Jupiler Pro League.

Avec Hatayspor, Mame Biram Diouf a marqué l'un des buts de la victoire (2-0) sur le terrain de Rizespor à l'occasion de la 4e journée du championnat turc.