mardi 13 septembre 2022 • 468 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) A peine parti, Robert Lewandowski est déjà de retour à l'Allianz Arena pour la 2e journée de phase de poules de la Ligue des Champions, avec l'affiche qui oppose le Bayern Munich au FC Barcelone.

C'est ce qu'on appelle une soirée de grandes retrouvailles mardi soir entre Robert Lewandowski et le Bayern Munich. A peine parti, le voilà de retour à l'Allianz Arena pour la 2e journée de phase de poules de la Ligue des Champions, avec l'affiche qui oppose le club bavarois au FC Barcelone. Un match forcément particulier pour l'attaquant polonais, mais aussi pour ses anciens coéquipiers comme Thomas Müller.



"Sadio a plaisanté en me disant de ne pas faire d'erreur et de ne pas passer le ballon à Lewandowski pendant le match"



Interrogé en conférence de presse, le milieu offensif allemand a d'ailleurs raconté une plaisanterie de Sadio Mané à ce sujet. « Sadio a plaisanté en me disant de ne pas faire d'erreur et de ne pas passer le ballon à Lewandowski pendant le match. Nous devons jouer notre match demain (aujourd'hui et ne pas trop nous concentrer sur Lewy », a lancé Müller, dont le rôle était de servir Lewandowski dans les meilleures conditions pendant 8 ans. Arrivé cet été, Sadio Mané espère bénéficier tout autant des inspirations de Müller !



Le coup d'envoi est prévu à 19h00 GMT.