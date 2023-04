samedi 8 avril 2023 • 384 lectures • 1 commentaires

Société 3 heures Taille

La Chambre du contentieux bancaire, des assurances et de la propriété intellectuelle du tribunal de Commerce de Dakar a rendu son verdict dans l'affaire opposant la Banque nationale de développement économique (Bnde) du Sénégal à Vista Bank Surkina Faso.

Le Trubunal du Commerce de Dakar a condamné Vista Bark-Burkina Faso, anciennement dénommée Bicia du Burkina Faso, à payer à la Bnde la somme totale de 18.483.590.400 Fcfa. Ledit montant représentant le total des lettres de crédits n09053L. CO2200019 et n090531C02200020.



Vista Bank Burkina Fasso a été aussi condamnée à remettre à la Bnde deux billets à ordre tirés sur son compte Bceao, couvrant chacune le montant des deux lettres de crédit précitées. Ce, sous astreinte de 10.000.000 francs cfa par jour de retard et par billet à ordre.



Un billet à ordre est une promesse écrite de payer une somme d'argent à une personne ou à une organisation donnée, à un moment donné, et qui n'est pas toujours appuyée par une garantie.